Permanente zone 30 in centrum Tildonk KAR

14 november 2019

17u19 0

De huidige dynamische zone 30 kilometer per uur in het centrum van Tildonk wordt permanent. Aan elke schoolomgeving in België geldt een zone 30. Soms zijn dit vaste zones en soms gelden ze door middel van dynamische borden enkel tijdens de begin- en einduren van de school. Dit laatste is ook het geval in Wespelaar, in Tildonk, in de Jennekenstraat en in de Stationsstraat in Haacht.

Een jaar geleden werd de zone in Wespelaar permanent gemaakt. Nu zal er ook in het centrum van Tildonk dus permanent een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden. Deze aanpassing komt er na gunstig advies van de verkeerscommissie op een reeks voorstellen van het oudercomité van de Lambertzhoeve. De maatregel moet mee helpen de verkeersveiligheid te verhogen, zeker gezien het toenemend vrachtverkeer zolang de ontsluitingsweg nog niet aangelegd is. Op termijn zullen ook de snelheidsregimes in centrum Haacht aangepast worden zodat de laatste twee dynamische zones weggewerkt zijn. De zone in Tildonk wordt in de loop van de komende weken aangepast en zal dezelfde omvang hebben als de huidige zone.