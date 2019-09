Oude Hansbrug afgesloten tot eind november voor onderhoudswerken KAR

14u31 0 Haacht De Oude Hansbrug op de grens van Haacht en Keerbergen wordt opgesmukt. Door de onderhoudswerken moeten voetgangers en fietsers tot eind november een omleiding volgen via de nabijgelegen baanbrug.

Een gespecialiseerde aannemer voert de werken uit in opdracht van De Vlaamse Waterweg. De Hansbrug is een ijzeren ophaalbrug over de Dijle op de grens van de gemeentes Keerbergen en Haacht. De oorspronkelijke Hansbrug werd in 1893 gebouwd, maar raakte in verval. Renovatie bleek niet meer mogelijk. Daarom werd de brug in 2005 opnieuw gebouwd in haar oorspronkelijke stijl. De Hansbrug wordt vandaag alleen door voetgangers en fietsers gebruikt. De metalen geraamten van de brug worden gezandstraald en opnieuw geschilderd. Naast schilderwerken zullen ook de landhoofden van de brug worden aangepakt. Het metselwerk zal opnieuw worden ingevoegd en krijgt een nieuwe vuilafstotende laag. Ten slotte worden nieuwe breukstenen aangebracht die de landhoofden moeten beschermen. De onderhoudswerken zijn belangrijk om de brug in de toekomst te beschermen tegen aantasting en ze van een lange levensduur te verzekeren. Als alles volgens planning verloopt zullen de onderhoudswerken eind november klaar zijn. Voor de veiligheid -zowel van de arbeiders op de site als de bruggebruiker- zal de brug voor de volledige duur van de werken worden afgesloten. Fietsers en voetgangers vragen we om een omleiding te volgen via de nabijgelegen baanbrug Haacht/Keerbergen.