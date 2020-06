Organisatoren van Haachtse afgelaste evenementen krijgen toch financieel duwtje in de rug Kim Aerts

10 juni 2020

15u05 0 Haacht Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben het voorstel goedgekeurd om eventsubsidies voor verenigingen toch uit te betalen, ook al gaan de meeste evenementen niet door dit jaar door de opgelegde maatregelen rond Covid-19.

Sinds 2017 sluit de gemeente Haacht met een aantal lokale verenigingen een convenant af. De verenigingen in kwestie organiseren jaarlijks een of meerdere grote events met een bovenlokaal bereik in Haacht. In ruil daarvoor krijgen ze financiële, logistieke en promotionele steun van de gemeente. Concreet gaat het om de vzw Jan Primus, vzw Swing, vzw Ho8, Les Cousins vzw en Kunststichting Perspektief.

Door de coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen, zullen heel wat van die evenementen dit jaar niet kunnen doorgaan. Zo werd de Internationale Glas- en Keramiekbiënnale van Kunststichting Perspektief uitgesteld van maart naar oktober, en werden zowel de Jan Primusfeesten als Swing geannuleerd. Ook Ho8 Schlagert, voorzien in september, werd dit jaar afgelast. Veel organisatoren hadden reeds kosten gemaakt en bovendien zijn er vaak ook heel wat lopende kosten. Op die manier wil het gemeentebestuur de verenigingen een kleine buffer geven en ervoor zorgen dat de toekomst van deze evenementen niet in het gedrang komt.