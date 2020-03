Oproep om oude gsm’s in te zamelen Bart Mertens

22 maart 2020

11u00 0 Haacht Veva Daniels uit Haacht roept op om oude smartphones in te zamelen. Veva is in het dagelijks leven woordvoerder bij het Agentschap Wegen en Verkeer maar schaart zich in deze corona-epidemie achter een actie die coronapatiënten en hun familie moet toelaten om digitaal contact te kunnen blijven hebben tijdens de ziekte.

“De smartphones kunnen gebruikt worden door coronapatiënten die geen smartphone hebben”, klinkt het. “Op die manier kunnen ze contact onderhouden met hun familie, bijvoorbeeld via Skype of Whatsapp. Uiteraard moeten de smartphones wel nog werken en connectie kunnen maken met het internet via WIFI. Ook tablets zijn meer dan welkom. De smartphones en tablets worden opgehaald en overhandigd aan het AZ Jan Portaels. Je kan ze ook zelf binnenbrengen aan het onthaal van het ziekenhuis in Vilvoorde.” De oproep van Veva Daniels kwam alvast aan bij Leuvens schepen Lies Corneillie (Groen). Zij doneerde een smartphone en een tablet. Het AZ Jan Portaels herhaalt ook de oproep om mondmaskers binnen te brengen in het ziekenhuis.