Onderwijzers basisschool De Vuurboom krijgen presentje op 'Dag van de Leraar'

05 oktober 2020

Haacht Op de Dag van de Leraar zijn ook de Haachtse onderwijzers van basisschool De Vuurboom in Wakkerzeel in de bloemetjes gezet. "We willen hen bedanken voor hun inzet, zeker in de huidige moeilijke omstandigheden."

Onderwijsschepen Karin Jiroflée (sp.a) overhandigde een geschenk van een lokale handelaar aan het leerkrachtenkorps. De schepen benadrukt dat ze alle lagere scholen in Haacht wil bedanken voor het harde werk het afgelopen schooljaar. “Het was speciaal en moeilijk. En dat is het nog steeds, maar jullie gaan door met het optimisme en de inzet die ieder kind verdient”, lauwerde de schepen.