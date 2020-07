Ondergronds sorteren in Haacht voor specifiek publiek Kim Aerts

02 juli 2020

12u18 0 Haacht De gemeente Haacht heeft op drie locaties sorteerstraten geïnstalleerd die vanaf deze zomer in gebruik worden genomen. Het afval wordt er gesorteerd in ondergrondse containers.

Aan het Moermanshof, Molenveld en het OCMW in Haacht worden de sorteerstraten in gebruik genomen. Het gaat om ondergrondse containers waarin afval kan verzameld worden. Ondergronds bevindt zich een recipiënt, bovengronds is enkel een bedieningszuil zichtbaar. De sorteerstraat bevat de fracties rest, gft, pmd en papier. De personen die gebruik kunnen maken van de sorteerstraat behoren tot een afgelijnde gebruikersgroep, zoals bijvoorbeeld een appartementsgebouw of een wijk, die met een toegangskaart de container kunnen bedienen. Door de kaart aan te bieden aan de kaartlezer op de zuil kan de gebruiker zijn afval storten. Op basis van de toegangskaart worden de stortingsgegevens van de gebruiker verzameld in functie van facturatie. Gebruikers betalen rest en gft per volume of gewicht, afhankelijk van het contantbelastingreglement.

PMD en papier gratis

Pmd (zonder zak) en papier kunnen gratis aangeboden worden. Ook wordt er maandelijks een beheerskost aangerekend voor het gebruik van de sorteerstraat. De zuilen werken op zonnecollectoren en dus volledig volgens het stand-alone principe. Binnenin de containers bevinden zich vulgraadsensoren die in een webapplicatie het percentage weergeven dat de containers zijn gevuld. De transportdienst van EcoWerf volgt deze vulgraad op en gaat de containers ledigen alvorens ze volledig vol zijn.

