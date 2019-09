Omleiding door werken aan de oevers van de Dijle KAR

06 september 2019

De Vlaamse Waterweg start op maandag 9 september met de uitvoering van herstel- en beschermingswerken aan de oevers van de Dijle tussen de wegbrug Haachtsebaan en de fietsbrug ter hoogte van de Pater Damiaanstraat. Er zal telkens een jaagpad afgesloten worden en er wordt een omleiding voorzien. Tijdens de uitvoering zal telkens een oever afgesloten worden voor alle gebruikers en wordt er een omleiding voorzien. Het jaagpad op de andere oever zal telkens wel gebruikt kunnen worden. De werken zullen ongeveer 45 werkdagen duren, maar vertraging is niet uitgesloten door weersinvloeden. In de eerste fase zal de linkeroever (kant Haacht centrum) tussen de brug van de Haachtsebaan en de brug aan de Pater Damiaanstraat afgesloten zijn voor alle gebruikers. Het jaagpad aan de overzijde van de Dijle (rechteroever) blijft in deze fase wel volledig toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Voor de wegen die toegang geven op het jaagpad tussen deze twee bruggen is er een omleiding uitgewerkt. In de tweede fase wordt er op rechteroever gewerkt en kunnen fietsers en voetganger gebruik maken van de linkeroever. Meer info via www.vlaamsewaterweg.be.