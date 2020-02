Niet dringende aangiftes enkel nog op afspraak bij politie Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen JSL

24 februari 2020

10u26 0 Haacht Vanaf 1 maart 2020 zullen de meeste aangiftes of klachten aan het loket van de politie van Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen op afspraak verlopen. Het gaat om aangiftes en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen.

Je zal zowel een afspraak kunnen maken in het centraal kantoor te Haacht als in de wijkkantoren in Boortmeerbeek en Keerbergen. Het grote voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten en dat mensen op deze manier sneller en beter geholpen kunnen worden. Wie twijfelt over de dringendheid van het aan te geven feit kan nog steeds telefonisch contact opnemen.

Een afspraak maken kan online via de website of het nummer 016 55 16 60. Voor dringende zaken bel je nog steeds het noodnummer 101 zodat er een patrouille ter plaatse kan gestuurd worden.