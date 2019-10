Nico Schepers is nieuwe voorzitter Open Vld Haacht KAR

07 oktober 2019

Haacht Open Vld Haacht heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Nico Schepers volgt Nelly Willems op als hoofd van het 19-koppig bestuursteam.

“Ik ben ontzettend vereerd dat de leden me unaniem als voorzitter hebben aangeduid. Het is mooi zo’n vertrouwen te mogen genieten en een stimulans om hier dan ook naar te werken”, zegt Schepers. “Ik kijk er naar uit om de komende jaren met het jonge en dynamische team, dat Open Vld Haacht is, aan de slag te gaan. Ik wil ook Nelly Willems als uittredend voorzitter hartelijk danken voor de manier waarop zij haar taak invulde.”

Nico Schepers zette zijn eerste stappen in de politiek in de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij was echter reeds jaren zeer actief binnen de werking van verschillende lokale verenigingen. Zijn achtergrond als ondernemer maakte de keuze voor Open Vld een evidentie. Verder werden schepen Nico Bogaerts en burgemeester Steven Swiggers als afgevaardigden voor het regiobestuur aangeduid.