Nationale stickeractie brengt te weinig geld in het laatje, Rode Kruis Haacht trekt aan alarmbel: “We roepen mensen op ons financieel te steunen” Kim Aerts

14 september 2020

16u31 0 Haacht De nationale stickeractie van het Rode Kruis heeft niet het verhoopte financiële resultaat opgeleverd en dus schakelen de lokale afdelingen over tot actie. “We gaan brieven rondsturen om mensen te vragen ons financieel te steunen”, zegt voorzitter van het Rode Kruis Haacht Viviane Thijs.

“Normaal is de jaarlijkse stickeractie onze belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar nog bracht die vijftienduizend euro op, maar dit jaar was dat maar vierduizend euro. Een pak minder dus en daarom zetten we nu alles op alles voor onze lokale steunactie”, zegt Thijs. “We rekenen op de steun van alle inwoners uit Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo. Zij krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus waarin we hen om financiële steun vragen. We hopen zo een deel van de verloren inkomsten goed te maken. Het was voor het eerst in bijna zestig jaar dat de lokale vrijwilligers geen stickers konden verkopen door de coronamaatregelen.”

Door het Rode Kruis een duwtje in de rug te geven, investeren de inwoners eigenlijk ook in zichzelf Viviane Thijs, Rode Kruis Haacht

Elke euro gaat rechtstreeks naar de organisatie van EHBO-opleidingen, de aankoop van medisch materiaal en de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen. Rode Kruis-Vlaanderen telt meer dan dertienduizend vrijwilligers, waarvan er vijftig actief zijn binnen de afdeling van Haacht. Ze helpen op evenementen, staan paraat bij rampen en organiseren ieder jaar gratis EHBO-opleidingen. “Een deel van onze vrijwilligers heeft ook geholpen in de strijd tegen het coronavirus. Zo heeft onze afdeling tien coronapatiënten vervoerd. Door het Rode Kruis een duwtje in de rug te geven, investeren de inwoners eigenlijk ook in zichzelf”, besluit Thijs.