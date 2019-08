Motorrijder rijdt 166 km/u in zone 50 ADPW

21 augustus 2019

14u59 0 Haacht De lokale politie heeft dinsdag op de Keerbergsesteenweg in Haacht een motorrijder geflitst die maar liefst 166 kilometer per uur in een zone 50 reed. Een andere motorrijder reed op diezelfde plek 125 kilometer per uur.

“Deze bestuurders wacht waarschijnlijk een zware veroordeling en een langdurig rijverbod”, zegt verkeerscoördinator en eerste commissaris Paul Belmans. “De bestuurders op de Keerbergsesteenweg maakten een slechte beurt, met 12% snelheidsinbreuken. “In de Nieuwstraat in Keerbergen werden 36 % van de passanten geflitst. In de Burggraaf Terlindenlaan in Boortmeerbeek waren dit er 21,5 %. De hoogst genoteerde snelheid was er 103 kilometer per uur. De resultaten zijn teleurstellend tot zelfs verbijsterend”, meent Belmans.