Motorrijder naar ziekenhuis na aanrijding

08 juli 2020

12u23

Een 24-jarige motorrijder uit Haacht werd woensdagochtend omstreeks 8.30 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij op de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele in aanrijding kwam met een personenwagen. De bestuurder van de motor ging daarbij tegen de grond. De man klaagde van pijn aan een arm en een been. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.