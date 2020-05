Mondmaskers met venster rollen vanaf nu machinaal van de band Kim Aerts

19 mei 2020

14u53 1 Haacht Een Brugse producent en een leverancier uit Haacht brengen samen de eerste machinaal geproduceerde mondmaskers met venster op de Belgische markt. Die maskers moeten doven en slechthorenden helpen bij hun contact met de buitenwereld. Ze werden tot dusver manueel vervaardigd.

Doven en slechthorenden kregen eerder in de coronacrisis op maakjemondmasker.be een patroon aangereikt om zelf handmatig een mondmasker met een venster te maken. Venstermaskers vergemakkelijken liplezen en het oppikken van non-verbale communicatie en mimiek, belangrijke instrumenten bij communicatie met allerlei instanties.

Movimask

Dit soort maskers werd voor het eerst in bulk gemaakt door kledingproducent Autruche uit Brugge en maandag op de markt gebracht door tuinbedrijf Eens Projecten uit Haacht. Het product heet movimask. “Wij kunnen die vrijwel onbeperkt produceren, tot een half miljoen stuks per levering”, zegt Sam Vanhalewijck, zaakvoerder van Eens Projecten. “Het zijn kwalitiatieve maskers voor niet-medisch gebruik.

“Voor mensen met een auditieve beperking zijn deze maskers een enorm hulpmiddel als ze gedragen worden door mensen in loketfuncties en medewerkers van overheden, scholen en verenigingen. Dan kunnen ze niet alleen liplezen, maar ook emoties beter herkennen”, stelt Vanhalewijck.

De maskers zijn gemaakt van zacht katoen en zouden gebruiksvriendelijker zijn dan de gewone mondmaskers. De consument kan de linten zelf aanspannen, waardoor de druk op het gezicht vermindert. De maskers worden per stuk verpakt bij maatbedrijf Entiris in Aarschot, in een hersluitbaar plastic zakje met instructiekaart. Ze kosten 7,5 euro bij bestelling tot honderd stuks.