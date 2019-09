Minder dan twee procent positief tijdens BOB-controle ADPW

11 september 2019

Tijdens de zomerse BOB-campagne heeft 1,79% van de personen die een ademtest moest uitvoeren op het grondgebied van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen), positief geblazen. Tijdens de campagne, die startte op 7 juni, werden er 1673 ademtesten uitgevoerd. “Hiermee doen we beter dan het gemiddelde van onze provincie dat 1,92 % bedraagt. Vorig jaar waren er in onze zone nog 3,1 % positieve testen. Dat is toch een aanzienlijk verschil. Hopelijk blijft deze gunstige tendens zich doorzetten. Onze politiezone blijft zich inzetten tegen alcohol- of drugsintoxicatie bij het sturen. Zo zullen er het komende weekend al gerichte nachtelijke controles in onze drie gemeentes plaatsvinden”, laat commissaris Paul Belmans weten.