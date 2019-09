Memorial Wilfried Vande Weyer, of de revival van de dorpelingenkoers in Haacht KAR

19 september 2019

17u39 0 Haacht Waar wielerliefhebbers Luc De Bie en Fabian Deckers al jaren van droomden, wordt zondag werkelijkheid. De twee organisators kregen eindelijk de steun van de gemeente Haacht om na meer dan 20 jaar opnieuw een koers in het leven te roepen. De eerste dorpelingenkoers herdenkt de vorig jaar overleden Wilfried Vande Weyer.

De grote inspirator van Luc De Bie en Fabian Deckers is de vorig jaar overleden Wilfried Vande Weyer, van optiek Wilann in Haacht. “Wilfried was de grote man van de wielerclub De Demerspurters die een 300-tal koersen heeft georganiseerd om Haacht te promoten. Hij is toen moeten stoppen door te veel poespas en regeltjes die daarbij kwamen kijken. Nu gaan we Wilfried zijn naam linken aan onze wedstrijd. Zijn zoon was vereerd en zo is de eerste ‘Memorial Wilfried Vande Weyer’ een feit”, zegt mede-organisator Luc De Bie.

Ludieke prijzen

Dat de koers er komt, is eigenlijk een geluk bij een ongeluk. “Wij waren het al drie jaar van plan, maar het sprong telkens af door de moeilijkheidsgraad van het organiseren. Omdat de zeepkistenrace maar 1 inschrijving telde, zag de gemeente het wel zitten om haar medewerking te verlenen. Zij zullen nu een deel van het takenpakket op zich nemen. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.” Ondertussen zijn er een 40-tal inschrijvingen. De limiet ligt op 50. Er worden zondag - de gemeente is dan autovrij - 18 ronden gereden van 2,2 kilometer. De start is ter hoogte van optiek Wilann in de Stationsstraat. Aan het eind van de meet worden er ludieke prijzen uitgedeeld. Wie wil, kan nog inschrijven, maar alleen amateurs zijn toegelaten. “Toch hebben enkele renners met licentie geprobeerd om zich in te schrijven. Maar door ons goed contact met de Wielerbond en door te googelen, hebben we die eruit kunnen filteren”, besluit De Bie.