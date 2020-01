Maxim (32) wil jeugd in Tildonk weer op het rechte pad brengen met minivoetbal: “Zet mensen samen in een ploeg en ze krijgen een band” Joris Smets

24 januari 2020

17u20 2 Haacht De jongerenbende die Tildonk teistert, krijgt hulp uit onverwachte hoek. Maxim Paridaens (32), De jongerenbende die Tildonk teistert, krijgt hulp uit onverwachte hoek. Maxim Paridaens (32), die zijn kat 2 weken geleden moest laten inslapen na mishandeling door jongeren uit de gemeente , wil samen met vrienden minivoetbal organiseren in de sportzaal in Tildonk om inwoners van de gemeente, inclusief jongeren, weer met elkaar te verbinden. Een andere inwoner uit de gemeente mikt hoger, hij wil terug een jeugdhuis naar Tildonk brengen.

Maxim reikt leden van de jongerenbende uit Tildonk na alle heisa een helpende hand.“Ik was vroeger zelf ook niet de braafste”, zegt Maxim. “Samen met mijn vrienden heb ik vroeger ook kwajongensstreken uitgehaald in het dorp, maar wat er de voorbije 2 jaar in Tildonk gebeurd is, is van een andere orde. De groepsmentaliteit onder de jongeren moet hier veranderen en ik ben ervan overtuigd dat dat kan.”

Minivoetbal

Door het organiseren van minivoetbal in de sportzaal hoopt Maxim alle inwoners en de jongeren die zich regelmatig in de problemen werken samen te brengen. “Zet twee zogezegde vijanden in dezelfde ploeg en er ontstaat hoe dan ook een band”, zegt hij. “Dit zou ook een constructieve manier zijn om met de jongeren in gesprek te gaan. Het is zeker en vast niet de bedoeling hen de les te lezen. We willen hen ook duidelijk maken dat als ze ergens problemen mee hebben, ze er niet alleen voor staan.”

Op de vraag of Maxim wrok koestert tegen de jongeren is hij duidelijk: “Uiteraard was ik heel kwaad, maar toen ik vernam dat de jongen die mijn kat gestampt en neergeschoten heeft maar 15 jaar is, bekoelde mijn woede aanzienlijk. Er zit meer achter en ik denk dat er ook iets aan de opvoeding schort. We willen de jongeren in Tildonk echt helpen. Ik hoop op steun van de gemeente om de sportzaal in de Sint-Angela school te gebruiken, dit is de meest toegankelijke plaats om dit te organiseren voor de jongeren in Tildonk.”

Jeugdhuis

Een andere inwoner uit Tildonk (40) treedt Maxim bij. Ook hij wil z’n steentje bijdragen om de overlast door jongeren terug te dringen. “Jaren geleden had Tildonk een jeugdhuis, De Kemel. Dit is al heel lang failliet en de jeugd weet hier niet meer wat te doen als ze ‘s avonds buitenkomen. De meerwaarde van een jeugdhuis mag niet onderschat worden: het is niet alleen een plaats waar jongeren samenkomen, ze leren er ook verantwoordelijkheid. Op termijn kunnen ze mee in het bestuur van het jeugdhuis stappen waar ze de verantwoordelijkheid krijgen over kleine en grote taken. Er is ook altijd een oudere generatie aanwezig naar wie ze opkijken en die hen zegt waar de grens ligt in hun doen en laten.”

“We moeten oplossend denken”, stelt hij. “Drie jongeren hebben nu lichte straffen gekregen voor een periode van een aantal maanden... en daarna? Dan komen ze terug buiten met niks om handen en begint het opnieuw. Aan het vandalisme dat hier al een hele tijd aan de gang is hangt ook een prijskaartje vast. Het geld dat de gemeente hier nu aan moet besteden was beter naar oplossingen voor de jeugd gegaan.”