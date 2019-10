Maurice en Paula vieren 60ste huwelijksverjaardag EDLL

21 oktober 2019

11u36 0 Haacht Maurice Wouters en Paula Wouters vierden onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Haacht in de bloemetjes gezet.

Maurice en Paula leerden elkaar kennen in Rotselaar tijdens een optreden van de fanfare. Maurice speelde bij de fanfare van Haacht en Paula hielp met de bediening bij de fanfare van Rotselaar. Daarna gingen ze maar al te graag samen naar het kersmisbal. Het koppel trouwde in het ouderlijk huis van Paula in Rotselaar. Nadien verhuisden ze naar Haacht. Maurice werkte jarenlang bij Sabena. Hij maakte de vliegtuigen klaar om te vertrekken. Paula verzorgde het huishouden. Maurice houdt zich nog graag bezig met kaarten, televisie kijken en de krant lezen. Paula geniet van haar verzorgd tuintje en is lid van de Vrouwengilde en van de hobbyclub. Haar grote passie is patchwork maken. Het koppel kreeg samen drie kinderen: twee jongens en een meisje.