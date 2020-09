Man randt slapende vriendin aan Wannes Vansina

03 september 2020

13u37 0 Haacht Een 30-jarige man uit Haacht stond donderdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen terecht voor de aanranding van een goede vriendin. “Ik verdien eerlijkheid”, verwijt het slachtoffer haar belager.

De feiten speelden zich af na een feestje. De aanrander was naar eigen zeggen op zoek naar de autosleutels in het bed waarin het slachtoffer en een vriendin lagen te slapen. Hij betastte haar geslachtsdelen. “Ze schrok wakker toen ze een scheut van pijn in de anus voelde”, deed de procureur het feitenrelaas.

Opvallend: beklaagde belde vervolgens zelf de politie. De aanklager vorderde achttien maanden cel voor aanranding, maar gaf aan zich te kunnen vinden in uitstel omwille van het blanco strafregister van beklaagde. Verkrachting werd niet weerhouden, tot ongenoegen van de burgerlijke partij.

Het slachtoffer richtte zich in de rechtszaal rechtstreeks tot de dader, voor de feiten een goede vriend. “Ik begrijp dat mensen fouten maken. Wat gebeurt is, heeft een heel grote impact gehad. Ik verdien eerlijkheid, want nu lijkt het alsof ik het verzonnen heb.”

Beklaagde putte zich uit in excuses. “Dit had nooit mogen gebeuren.” Hij gaf aan zelf in therapie te zijn. Verkrachting gaf hij niet toe. Hij betaalde reeds een morele schadevergoeding van 750 euro, de burgerlijke partij vraagt 5.000 euro. Uitspraak op 1 oktober.