Man die speurders naar moordenaar van Julie Van Espen leidde, krijgt zware werkstraf voor gewapende overval Kim Aerts

27 januari 2020

13u45 8 Haacht Anouar A., de man die de Antwerpse speurders in mei met een gouden tip naar de moordenaar van Julie Van Espen leidde, heeft een werkstraf van 220 uren gekregen voor een brutale overval met een combatmes in Tildonk.

“Ik voel dat ik iets nobels heb gedaan.” Met die woorden verscheen Antwerpenaar Anouar A. (26) op 7 mei in deze krant toen bleek dat hij verantwoordelijk was voor de arrestatie van Steve Bakelmans (39), de dakloze die op 4 mei Julie Van Espen vermoordde in de buurt van het Sportpaleis. De twintiger bleek eventjes de held van de natie, maar hij toonde ook de andere kant van de medaille. Hij kende Bakelmans uit het daklozenmilieu in de Scheldestad. A. leefde vier jaar op straat na een ‘carrière’ in de criminaliteit met vooral overvallen. En dat bleek in de Leuvense rechtbank niet gelogen. A. stond er terecht voor een overval in Tildonk, deelgemeente van Haacht, in de zomer van 2016. Samen met nog drie andere kompanen ging hij een woning in Tildonk binnen met de gedachte dat er veel geld en drugs te rapen viel bij een 24-jarige zogezegde dealer. A. zette het slachtoffer een combatmes op de keel. Daarna nam Orlando G. over om het slachtoffer in bedwang te houden, terwijl A. het huis doorzocht en af en toe nog klappen uitdeelde. Toen ze tot het besef kwamen dat er niets te rapen viel, graaiden ze een beetje cannabis en enkele euro’s mee.

Weg met BMW

Ze stoven weg met de BMW van het slachtoffer. Volgens het parket waren er nog twee andere mannen bij betrokken, chauffeur Arno M. (23) uit Bertem en buurman Mourad B. Bij die laatste blies iedereen verzamelen net voor de feiten. B. zou ook eerst op verkenning zijn geweest bij het slachtoffer door eerst even aan te bellen. M. zou dan weer de chauffeur van dienst zijn geweest.

Die laatste twee ontkenden hun betrokkenheid bij de feiten. A., die zonder advocaat voor de rechter verscheen, weerlegde de feiten niet. Hij werd door de rest verweten het brein achter de overval te zijn. “In de periode dat die feiten zijn gebeurd, gebruikte ik antidepressiva op coke en drank. Emotioneel had ik toen geen empathie. Ik ben heel verkeerd geweest die dag. Ik ben de tipgever geweest in de zaak Van Espen en dat bewijst toch dat ik nu mijn verantwoordelijkheid neem”, richtte hij zich tot de rechter. “Ik ben lang dakloos geweest en ik heb in kraakpanden gewoond. Ik ben eerst als jeugdwerker begonnen en daarna als schilder om iets te betekenen voor de maatschappij. Ik maak muziek en in die teksten heb ik het over de zwakkeren in de maatschappij”, sprak de twintiger.

Hij kreeg in 2018 bij verstek nog een jaar effectieve gevangenisstraf voor het bezit van cannabis. Drie anderen kregen voor deze feiten een jaar voorwaardelijk. De vijfde en zes beklaagde kregen een werkstraf van 130 uren. Aan het slachtoffer moeten ze een schadevergoeding van 11.550 euro.