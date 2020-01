Maatschappelijke enquête voor vijftiger die beticht wordt van aanranding KAR

22 januari 2020

16u57 0 Haacht De strafrechter in Leuven heeft een maatschappelijke enquête bevolen voor een 55-jarige man uit Haacht die verdacht wordt van zedenfeiten.

R.V.S. moest zich verantwoorden voor de aanranding van zijn minderjarige stiefdochter enkele jaren geleden. Het meisje was op dat moment amper 13 jaar. Hij zou haar eind 2013 tot begin 2014 meermaals betast hebben boven en onder de kledij. Het slachtoffer klapte pas drie jaar na de feiten uit de biecht. Tijdens zijn verhoor verklaarde V.S. dat ze wel eens meer ‘fikfakten’.

V.S. daagde eerst niet op in de rechtbank en kreeg bij verstek 18 maanden cel. Hij tekende verzet aan waardoor de rechter opnieuw zal oordelen over de feiten. Alvorens de zaak opnieuw ten gronde te pleiten, zal de vijftiger onderzocht worden door een deskundige. De rechter herneemt de zaak op 2 juni 2020.