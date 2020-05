Lucienne De Keuster krijgt herdenkingsbord aan sashuis in Tildonk Kim Aerts

08 mei 2020

12u58 0 Haacht Op de gevel van het sashuis van Tildonk - vandaag café en restaurant Maritime - is door de gemeente Haacht een herdenkingsbord geplaatst voor Lucienne De Keuster. De herdenkingsplechtigheid van zondag wordt een jaar uitgesteld door het coronavirus.

Lucienne, dochter van de sassenier van Tildonk, was koerierster voor het Partizanenkorps 034, een verzetsbeweging die tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer actief was in onze streek. Op 18 februari 1944 werd ze ’s ochtends vroeg uit bed gelicht door de Gestapo en meegenomen naar de hulpgevangenis van Leuven. Van daaruit begon een lange lijdensweg langs verschillende concentratiekampen in Nederland en Duitsland. In april 1945 werd ze door de Amerikanen bevrijd en op 10 mei 1945 keerde ze na vijftien maanden krijgsgevangenschap terug naar Tildonk. De gevangenschap in erbarmelijke omstandigheden, en het ondergaan van vele mishandelingen en medische proeven, heeft diepe sporen nagelaten in haar verdere leven. Lucienne werd echter meer dan eens vergeten: al onmiddellijk na de oorlog toen ze niet voorkwam op een huldekader aan de politieke gevangenen van Tildonk, of recent nog bij het overlijden van François De Coster in 2011, de laatste Haachtse holocaustgetuige die de kampen had overleefd. Die miskenning zet de gemeente Haacht nu recht.

Het bord herdenkt alle vergeten en moedige vrouwen die hun leven riskeerden tijdens de bezetting.

Jaar uitgesteld

Op zondag 10 mei 2020 stond een herdenkingsplechtigheid gepland in café Maritime, Luciennes ouderlijke woning. Het zou dan dag op dag 80 jaar geleden zijn dat WOII uitbrak in België, en 75 jaar geleden dat ze terugkeerde uit de kampen. Door de coronamaatregelen kan die plechtigheid niet doorgaan, maar de gemeente zorgde alvast wel voor het aanbrengen van het herdenkingsbord aan de gevel. Het bord herdenkt alle vergeten en moedige vrouwen die hun leven riskeerden tijdens de bezetting. De herdenkingsplechtigheid wordt verplaatst naar volgend jaar.