Luchtmacht landt in Don Bosco voor dag vol workshops KAR

16 februari 2020

15u22 1 Haacht De luchtmacht van het Belgische leger landt dinsdag in school Don Bosco in Haacht voor een dag vol workshops rond jobmogelijkheden binnen het leger.

Het leger biedt die dag aan de 332 zesdejaars verschillende workshops aan. Voor de gelegenheid zal de voorzitter van de leerlingenraad worden aangevlogen per helikopter. Don Bosco is de enige school in Vlaanderen waar de promotiecampagne van het leger wordt georganiseerd. Ook een school in Wallonië valt deze eer te beurt. “Misschien wel omdat Don Bosco Haacht een campus is waar alle STEM-richtingen binnen het studiedomein wetenschappen, elektriciteit en mechanica worden aangeboden”, zegt directeur Geert Leenknecht. Tijdens de verschillende sessies komen piloten, luchtgevechtsleiders en vliegtuigtechnici uitleg geven over hun job. Ook VRT-weerman Bram Verbruggen zal dinsdag zijn zegje komen doen over hoe belangrijk het weer is voor de luchtvaart.