Lokale politie controleert extra op dronken rijden na alarmerende resultaten ADPW

05 oktober 2019

De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft aangegeven extra controles te zullen uitvoeren op dronken rijden. Om dat in de verf te zetten, hielden ze in de nacht van vrijdag op zaterdag op twee locaties kortstondig verkeerscontroles gehouden. De verkeerscontroles gingen door in het centrum van Haacht, Lombaarden en ter hoogte van de Dijkstraat. Ook in Boortmeerbeek gingen de inspecteurs controleren op verkeersovertredingen ter hoogte van de Heverbaan.

In totaal moesten zes bestuurders een ademtest afleggen. Dit gebeurde onder het motto ‘stoppen=blazen’. Met andere woorden, iedere bestuurder die een verkeersovertreding beging, onderging een alcoholcontrole. Vier van de zes bestuurders bleken onder invloed van alcohol te zijn. Bij controle van nog twee andere bestuurders werd gezien de rijstijl ook nog twee inbreuken op het rijbewijs vastgesteld.

“Gelet op deze resultaten, zal de lokale politie extra controles uitvoeren de komende weken want rijden onder invloed blijft een prioriteit voor de politiezone. Rijden onder invloed van alcohol is nog steeds een wijdverspreide slechte gewoonte en een nog veel voorkomend fenomeen, ook binnen de politiezone waar er frequent gecontroleerd wordt. Vooral mannen, maar ook jonge bestuurders van beide geslachten, zijn probleemgroepen waarop de focus zou moeten liggen in maatregelen zoals sensibilisatiecampagnes. Niet drinken (of drugs gebruiken) en rijden is dus de boodschap”, zo besluit korpschef Wim D’haese.