Leger houdt dag vol workshops in Don Bosco. Voorzitter leerlingenraad landt met helikopter van luchtmacht in school: “Zalig!” Kim Aerts

18 februari 2020

14u39 2 Haacht De luchtmacht van het Belgische leger is dinsdag in de secundaire school van Don Bosco in Haacht geland voor een dag vol exclusieve workshops. Voor de gelegenheid werd de voorzitter van de leerlingenraad aangevlogen per helikopter vanuit de vliegbasis in Beauvechain.

Cas De Strooper, voorzitter van de leerlingenraad TSO, landde omstreeks 9.30 uur op de voetbalterreinen van Don Bosco onder grote belangstelling van zijn medeleerlingen. “Zalig!”, riep de tiener toen hij uit de heli stapte. Omdat De Strooper zich het afgelopen jaar belangeloos inzette voor de school, werd hij naar voren geschoven als de ideale wingman voor een memorabele vlucht. “Op een bepaald moment zijn we echt laag over de grond gevlogen. Het leek precies maar twintig meter. Dat was ongelooflijk. Daarna zijn we over de E40 met 202 kilometer per uur naar hier gevlogen. Maar je hebt dat totaal niet door. Het is precies alsof je in een auto tegen 70 kilometer per uur rijdt. Normaal zou ik niet mee terugvliegen vanavond, maar de kans zit er precies toch nog wel in”, zegt de zesdejaars industriële wetenschappen. “De school heeft mij gekozen omdat ik mij inzet als voorzitter. Ik organiseer mee het eindbal, ik leid Chrysostomos (de laatste honderd dagen, red.) mee in goede banen en ik help ook mee met de City Night Run. Of ik een carrière in het leger ambieer? Er is interesse om vliegtuigtechnieker te worden”, besluit De Strooper.

VRT-weerman

Die werd in het luchtruim vergezeld door VRT-weerman en militair Bram Verbruggen. “Ik ben nog altijd actief militair in de week, maar niet meer op de meteorologische dienst. Dat is de reden waarom ik meestal in het weekend het weer presenteer op de VRT. Ik kom hier vandaag uitleggen hoe mijn carrière bij het leger er heeft uitgezien. En hoe die er kan uitzien als onderofficier, officier en meer specifiek als weerman. Ik heb daar ook mijn opleiding gevolgd. Nu houd ik mij vooral bezig met het protocol bij grote evenementen van het leger zoals de nationale feestdag. Het was leuk om een keer mee te vliegen als weerman om te zien hoe alles in de praktijk werkt ”, zegt Verbruggen.

Dit heeft niets te maken het succes van ‘Kamp Waes’. De eerste contacten waren al veel langer terug gelegd. Wij stonden op hun verlanglijstje en omgekeerd. Geert Leenknecht, directeur Don Bosco

Enige school in Vlaanderen

Don Bosco is de enige school in Vlaanderen waar de promotiecampagne van het leger wordt georganiseerd. Ook een school in Wallonië valt deze eer te beurt. “Misschien wel omdat Don Bosco Haacht een campus is waar alle STEM-richtingen binnen het studiedomein wetenschappen, elektriciteit en mechanica worden aangeboden”, zegt directeur Geert Leenknecht. “Dit heeft niets te maken het succes van ‘Kamp Waes’. De eerste contacten waren al veel langer gelegd. Wij stonden op hun verlanglijstje en omgekeerd. We zijn een grote school en hebben ook de plek om een helikopter te laten landen.”

“De meeste van onze leerlingen zijn wetenschappers die in aanmerking komen voor een job bij de luchtmacht. De meesten denken daarbij aan piloten, maar met deze dag willen we die mythe ontkrachten. Er zijn elk jaar wel leerlingen van Don Bosco die doorstromen naar het leger”, weet de directeur. Tijdens de verschillende sessies komen piloten, luchtgevechtsleiders en vliegtuigtechnici uitleg geven over hun job aan de 332 laatstejaars. De luchtmacht zoekt elk jaar negentig nieuwe rekruten. “Om een vliegtuig in de lucht te houden, zijn er zeventig verschillende beroepen nodig. Vandaag hopen we met zes verschillende workshops daarvoor de leerlingen warm te maken”, vult commandant Bogaerts aan.