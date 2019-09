Leerlingen nemen gratis fluohesjes in ontvangst KAR

13 september 2019

Leerlingen van basisschool De Puzzel in Haacht hebben gratis fluohesjes gekregen. De hebbedingetjes werden gesponsord door KBC. “Kinderen zijn kwestbaar in het verkeer, vooral tijdens de drukke ochtend- en avondspits. Zichtbaarheid in het verkeer is heel belangrijk en daarom werken het Lokaal zorgbestuur Haacht en KBC samen om elk jaar een aantal fluohesjes te bezorgen aan Haachtse lagere scholen”, zegt onderwijsschepen Karin Jiroflée (sp.a). Het schepencollege bracht donderdagvoormiddag een bezoek aan de school De Puzzel om de eerste fluohesjes uit te delen. De actie zal elk jaar herhaald worden.