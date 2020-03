Leerlinge Sint-Angela op doktersbevel thuis nadat vader besmet raakt met coronavirus Kim Aerts en Robby Dierickx

06 maart 2020

19u20 0 Haacht Een leerlinge van de derde graad in de secundaire school Sint-Angela in Tildonk is tot en met 16 maart op doktersbevel thuis nadat haar vader besmet raakte met het coronavirus op reis in Noord-Italië.

Het meisje in kwestie was tijdens de krokusvakantie met haar familie op reis in het noordelijke deel van Italië. Haar vader raakte besmet, maar zijzelf testte negatief op het coronavirus. Omdat ze stage liep bij Windekind, een school voor buitengewoon onderwijs, was ze afgelopen week zelf niet aanwezig op Sint-Angela. Op doktersbevel moet de scholier de volgende tien dagen thuis doorbrengen. Zowel bij Sint-Angela als Windekind was er even paniek, maar dat bleek nergens voor nodig. “Het was even bang afwachten, maar het resultaat bleek negatief voor haar. Het gezin volgt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op”, verduidelijkt directeur Arthur Troch. Die roept ouders op om hun kind naar school te sturen als er geen symptomen van het virus merkbaar zijn. “Het blijft van belang om de kinderen gerust te stellen. Benadruk dat er geen reden is om niet naar school te komen. Wij verwachten alle leerlingen dus zeker op school indien ze gezond zijn”, besluit de directeur.