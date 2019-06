Laagvlieger rijdt 159 kilometer per uur in zone 70 ADPW

19 juni 2019

De politie trok grote ogen toen tijdens een verkeerscontrole aan de Wijgmaalsesteenweg in Wakkerzeel bij Haacht een bestuurder geflitst werd met een snelheid van maar liefst 159 kilometer per uur in zone 70. Deze persoon wacht een zware veroordeling voor de politierechtbank in Leuven. Tijdens snelheidscontroles aan de B. Terlindenlaan (Schiplaken), Lipsestraat (Haacht) en Tremelobaan (Keerbergen) werden respectievelijk 15, 58 en 54 snelheidsinbreuken vastgesteld. Op de Tremelobaan werd van twee bestuurders, wegens de hoge snelheden, het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Het ging om respectievelijk 87 en 91 kilometer per uur in de bebouwde kom.