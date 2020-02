Koesterburcht opent deuren in Tildonk: “Unieke kinderopvang, ook voor kinderen met speciale zorgnoden” Bart Mertens

06 februari 2020

12u30 0 Haacht De Engelenburcht in Tildonk breidt haar Sociale campus uit. Koesterburcht ging er officieel van start op woensdag 5 februari. De inclusieve kinderopvang in Tildonk is een unieke samenwerking tussen Ferm Kinderopvang vzw en Centrum Ganspoel vzw. “Kinderen met en kinderen zonder speciale zorgnoden zijn er welkom”, zegt voorzitter Monique Swinnen van Ferm Kinderopvang.

Ferm Kinderopvang biedt in Haacht 58 opvangplaatsen aan in Kinderdagverblijf Wespelaar en 131 plaatsen buitenschoolse kinderopvang in Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Haacht-Station. Daar komt vanaf nu Koesterburcht bij, een nieuw initiatief voor inclusieve kinderopvang. Onthaalouders van Ferm Kinderopvang vangen er samen met een begeleider van Centrum Ganspoel dagelijks 18 kinderen op, waarvan zes kinderen met extra zorgnoden. “Centrum Ganspoel heeft jarenlange ervaring in zorg en onderwijs voor (jonge) kinderen met een visuele of meervoudige beperking. Vanuit de campus in Huldenberg bestrijkt Centrum Ganspoel het grootste deel van Vlaanderen. Koesterburcht is het eerste project waarbij het actief inzet op inclusieve kinderopvang”, zegt Monique Swinnen van Ferm Kinderopvang.

Kinesisten

De opvangruimtes van Koesterburcht zijn met zorg ingericht zodat alle kinderen er zich thuis kunnen voelen. De vroegere klaslokalen werden door Ferm Kinderopvang grondig verbouwd in samenwerking met architect A33. “De begeleiders werken er met aangepast materiaal, afgestemd op de ontwikkeling van elk individueel kind. Kinderen met extra zorgen krijgen specifieke ondersteuning bij hun spel, taalontwikkeling en motorische vaardigheden. Er is ook therapieruimte voor externe hulpverleners, zoals kinesisten”, klinkt het.

Elk kind vindt hier huiselijke en warme opvang, of het nu wel of geen speciale zorgnoden heeft Onthaalouder Valerie

Conclusie? Koesterburcht komt tegemoet aan de hoge nood van ouders die op zoek zijn naar aangepaste, inclusieve en kwaliteitsvolle opvang voor hun kind. Of ook: Koesterburcht bouwt mee aan een inclusieve samenleving waar ‘bijzonder‘ ook heel ‘gewoon’ mag zijn. Kinderen groeien er samen op en leren dat verschil geen verschil maakt. Onthaalouder Valerie omschrijft het als volgt: “Elk kind vindt hier huiselijke en warme opvang, of het nu wel of geen speciale zorgnoden heeft.” Ook de mama van de tweejarige Alexander is blij met de komst van Koesterburcht. “Alexander heeft nood aan extra zorg omwille van ASS. Met de begeleiding van Centrum Ganspoel is er bij Koesterburcht voldoende expertise met ASS in huis en dat stelt me gerust. Dit is de ideale plek voor onze zoon, ook omdat hij hier mag opgroeien samen met kinderen zonder extra zorgnoden.” Nog dit: niemand minder dan acteur Joren Seldeslachts draagt Koesterburcht een bijzonder warm hart toe. Hij bracht tijdens de opening samen met Pieter Meynen -bekend van ‘Down the road’ een toneelstuk. Joren is dan ook peter en Pieter is pluspeter van de unieke inclusieve kinderopvang. “Dit is een mooi initiatief”, zegt Joren Seldeslachts die overigens niet zo heel lang geleden zelf papa is geworden.