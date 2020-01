Kat beschoten door vandalen in Tildonk: “Mijn zoontje was zo gehecht aan James” Joris Smets

13 januari 2020

14u46 0 Haacht Na het aanhoudende vandalisme in Tildonk zijn er nu ook feiten van dierenmishandeling opgedoken. Maxim uit de Haachtse deelgemeente zag een zestal weken geleden zijn kat James al mankend thuiskomen. Een paar dagen later bleek bij de dierenarts dat het dier was beschoten met een loodjesgeweer. Na een lange poging tot revalidatie heeft Maxim zijn geliefde huisdier vorige vrijdag moeten laten inslapen.

Het trieste verhaal begon een zestal weken geleden, wanneer Maxim merkte dat zijn kat James met pijn aan zijn achterste pootje thuis kwam. “Het was een heel speelse en dominerende kat, dus ik dacht eerst dat hij misschien had gevochten”, zegt Maxim. Een paar dagen later merkte hij echter dat de achterste pootjes van James niet meer naar behoren functioneerden en ging hij te rade bij een dierenarts. De dierenarts verwees hen door naar het dierenziekenhuis waar ze een röntgenfoto lieten nemen. Hieruit bleek dat James een paar dagen ervoor beschoten werd met een loodjesgeweer ter hoogte van zijn achterste poot. “Maar dat is niet alles”, stelt Maxim. “Beide zijden van het bekken waren gebroken, vermoedelijk door een harde stamp of slag met een hard voorwerp waardoor ook zijn zenuwstelsel was aangetast.”

Vermoedelijk kreeg de kat ook een harde stamp of slag met een hard voorwerp waardoor ook zijn zenuwstelsel was aangetast Maxim, baasje van James

Deels verlamd

Na deze vaststellingen begon James op aanraden van de dierenarts met de revalidatie. “De dierenarts raadde ons aan om hem ontstekingsremmers en pijnstillers te geven”, zegt Maxim. “We hebben ook een viertal weken oefeningen gedaan om hem er weer bovenop te helpen maar helaas zonder resultaat”. Op vrijdag 10 januari ging Maxim terug naar de dierenarts in Herent, en toen kwam men tot de vaststelling dat James niet meer te helpen was. “Zijn zenuwstelsel was volledig aan het aftakelen waardoor zijn achterste pootjes al deels verlamd waren. Hij had veel inwendige bloedingen en er waren grote problemen met zijn nieren en blaas”, zucht Maxim. De dierenarts vertelde hem dat de enige manier om James nog in leven te houden een infuus was, waarop Maxim de beslissing nam om James niet langer te laten afzien en hem te laten inslapen. “ We hadden James al vijf jaar, mijn zoontje van zeven jaar oud was zo gehecht aan hem”, zegt Maxime.“ Het loopt hier echt de spuitgaten uit in Tildonk.”

Op sociale media kan Maxim op heel wat steunbetuigingen rekenen van dorpsgenoten, die net zoals hem al maandenlang getuige zijn van het aanhoudende vandalisme in Tildonk. Buurtbewoners geven aan dat dit niet de eerste feiten van dierenmishandeling zijn de voorbije maanden en dat het zo echt niet verder kan. Het meest recente voorval van vandalisme deed zich op maandag 6 januari voor, toen de politie van Tildonk melding kreeg dat vandalen een leegstaand gebouw waren binnengedrongen om vervolgens dakpannen naar beneden te gooien, waarbij een grafzerk werd beschadigd.

Politie neemt maatregelen

Ondertussen heeft de politie ook maatregelen genomen: zo patrouilleren ze op verschillende tijdstippen, zowel gedurende de dag als ‘s nachts. Verder is het de bedoeling om camera’s te plaatsen om zo de veiligheid en de gemoedsrust bij de buurtbewoners te vergroten. Ondertussen zou er wel al meer informatie bekend zijn over mogelijke daders: “Buurtbewoners hebben ons foto’s en videomateriaal van mogelijke daders die feiten plegen bezorgd, deze zijn wij verder aan het onderzoeken”, klinkt het bij de lokale politiezone van Tildonk. Voorlopig zijn er echter nog geen daders geïdentificeerd.