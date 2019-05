Karin Jiroflée haalt als enige sp.a-zetel in Kamer voor Vlaams-Brabant KAR

27 mei 2019

15u02 0 Haacht Lijsttrekker voor sp.a in Vlaams-Brabant Karin Jiroflée (57) uit Haacht is met 11.726 stemmen opnieuw verkozen voor de Kamer.

Sp.a verliest vijf zetels en voor Vlaams-Brabant blijft er nog slechts één over die dus zal ingevuld worden door Jiroflée. Ze hekelt het cumulverbod dat haar partij invoerde om het burgemeesterschap te combineren met een parlementair mandaat. “Door die eenzijdige beslissing van de sp.a hebben we in Vlaams-Brabant onze beste kracht - met name Vilvoords burgemeester Hans Bonte - niet voluit kunnen inzetten. Het is op zich een goede maatregel moesten alle partijen dit principe hanteren. Op die manier hebben we echter in onze eigen voet geschoten”, zegt Jiroflée die de meeste voorkeursstemmen haalde voor sp.a in de Vlaams-Brabantse kieskring.

Schepenambt

Leuvens burgemeester Ridouani haalde 9.423 stemmen en Hans Bonte klokte af op 6.239 stemmen. Jiroflée is schepen in Haacht en heeft Onderwijs, Bibliotheek, Kinderopvang, Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen onder haar hoede. Omdat Haacht niet meer dan 30.000 inwoners heeft (14.565, red.) mag ze haar werk als schepen en parlementariër wel blijven combineren van haar partij. Jiroflée heeft in totaal 17 mandaten, waarvan vier betaalde.