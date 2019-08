Kampenhout en Haacht organiseren kookwedstrijd rond ‘witte goud’: “Wie heeft het beste witloofrecept?” Kim Aerts

29 augustus 2019

17u59 3 Haacht Om witloof nog meer op de regionale kaart te plaatsen organiseren de gemeentes Kampenhout en Haacht, in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant, een kookwedstrijd. Ze roepen lokale hobbykoks op om hun favoriete recept met witloof in te sturen.

Wie graag in de potten en pannen roert en steevast witloof op zijn ingrediëntenlijst plaatst, kan volgende maand zijn favoriete recept indienen. De wedstrijd kadert in het Haachtse horeceplan dat in 2017 in het leven werd geroepen. Toen namen de gemeenten Kampenhout en Haacht nog iedereen bij de neus door een heuse ‘witloofoorlog’ te veinzen. Elk claimde de witloofgemeente bij uitstek te zijn. Alles bleek achteraf opgezet spel om het ‘witte goud’, lees witloof en asperges, onder de aandacht te brengen. Die strijdbijl lijkt nu definitief begraven.

Heel de maand september kunnen inwoners hun lekkerste recepten indienen. Daarna volgt een evaluatie door de jury, die wordt voorgezeten door chef-kok Rik Dumon van het gelijknamige restaurant in Wakkerzeel. Dumon zat vorig jaar ook de jury voor van de gelijkaardige kookwedstrijd met asperges.

Ambassadeur

Op 17 oktober worden de laureaten bekendgemaakt. Daarna volgt een promocampagne waarbij de laureaten in filmpjes zullen opduiken terwijl ze in de potten roeren. Op 18 november volgt de apotheose en wordt de ‘Ambassadeur van het witte goud’ bekendgemaakt in Sint-Angela in Tildonk. “Het is geen wedstrijd tussen de beste kok uit Haacht of Kampenhout. Het draait om ons product”, zegt Haachts schepen Nico Bogaerts (Open Vld). “We gaan zorgen dat we met het resultaat achteraf nog meer kunnen doen dan enkel deze wedstrijd. Het concept zal blijven bestaan en geïmplementeerd worden in de andere gemeenten van het witte goud om de ‘Ambassadeur van het witte goud’ een blijvende titel te maken.” De lokale horeca zal daarbij niet vergeten worden. “Het is de bedoeling dat de lekkerste recepten ook kunnen geproefd worden in de lokale horeca van Haacht en Kampenhout. Het zou fantastisch zijn als iedereen van die recepten van moeders en grootmoeders kan meegenieten”, besluit Kampenhouts schepen Gwenny Devroe (Open Vld).

Avondje hulpkok

Elke deelnemer mag maximaal twee recepten inzenden en kan slechts een keer geselecteerd worden. Uit alle inzendingen zullen uiteindelijk 6 finalisten gekozen worden door een leesjury op basis van originaliteit, gebruikte producten, bereiding, verhouding prijs en bereidingstijd et cetera. De winnaar van de receptenwedstrijd wordt voor één avond hulpkok in Restaurant Dumon en krijgt op die avond voor acht personen een gastronomisch diner met aangepaste wijnen aangeboden. Het winnende recept staat dan alvast op het menu. Inschrijven voor de wedstrijd kan via de sites van beide gemeentes.