Kaffee Claude stopt als café en gaat verder als fuifzaal Kim Aerts

06 januari 2020

18u14 0 Haacht Kaffee Claude in Haacht heeft de deuren gesloten als café. Vanaf nu stroomt er enkel nog bier door de leidingen tijdens evenementen, seminaries of dansvoorstellingen.

Na vijftien jaar achter de tapkast gooit cafébaas Vincent ten Hove het roer om. Vanaf nu kan je de zaak langs de Stationsstraat enkel nog afhuren voor evenementen. “Kaffee Claude zal vanaf 2020 verdergaan onder de naam Claude Palace. De bruine kroeg van weleer zal het format van café achter zich laten, maar het zal als ruimte voor evenementen kunnen afgehuurd worden. Dit kan zowel voor activiteiten met een privé of commercieel karakter, voor particulieren en verenigingen. We hebben ook aanvragen voor culturele activiteiten binnen en van dansverenigingen bijvoorbeeld. Het kunnen evengoed minifestivals of bedrijfsfeesten worden. Dansen kan nog altijd tot in de vroege uurtjes, maar je moet de regeltjes volgen. Zo zal er nog steeds een geijkte decibelmeter hangen”, zegt ten Hove.

Rookverbod

“Dat er minder en minder klanten komen is al twee à drie jaar aan de gang, sinds het rookverbod eigenlijk. En een café als Claude waar vierhonderd man binnen kan, is pas rendabel als de tent elk weekend volzit. Kosten voor Sabam, de billijke vergoeding en verwarming alleen al lopen hoog op. Het gebouw is honderd jaar oud en het bestaat al vijftig jaar als café. Ook op het vlak van infrastructuur beginnen kosten te komen en die investering ziet de huisbaas niet zitten,” vertelt ten Hove. “Maar de klassieke evenementen zoals de Club Lagoon-party, Flower Power-party, Tijdloos by dj Fille Flame blijven plaatsvinden. Ik zal hier zelf nog zes tot acht maal per jaar iets organiseren en zo blijf ik toch nog voeling houden met Claude. Het is tenslotte nog mijn stamcafé geweest. Ik heb het altijd het prachtigste café van Vlaanderen gevonden, maar het is spijtig dat zulke cafés niet meer kunnen blijven bestaan. Vroeger doken wij na school de kroeg in. We zitten hier op vijfhonderd meter van Don Bosco met 2.000 leerlingen, maar de jeugd komt niet makkelijk meer op café. Sociaal contact beleven ze liever op hun smartphone.”

Ten Hove zal zijn tijd nu verder verdelen onder zijn brasserie Int Hofken in Haacht, sporthal Den Dijk in Wespelaar, waar hij een concessie heeft, en café Banania in het centrum. “Dat is echt nog een dorpscafé met een vast cliënteel en plaatselijke verengingen. Daar zijn we niet afhankelijk van de jeugd.”

Claude Palace afhuren kan met verschillende formules. Meer info via bookings@kaffee-claude.be.