Jonge slechtvalken zien levenslicht in Haachtse kerktoren Kim Aerts

14 mei 2020

Haacht Voor het derde jaar op rij heeft een koppel slechtvalken een nest gemaakt in de Haachtse kerktoren.

Bij controle van het nest werden afgelopen weekend vier jonge slechtvalken ontdekt. De jongen werden voorzien van een officiële ring van het Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen. “Deze jonge vogels, twee mannetjes en twee wijfjes, werden gewogen en gemeten. De ring van beide oudervogels heb ik kunnen aflezen en aan de hand van deze gegevens weten we dat het wijfje nog steeds dezelfde vogel is van drie jaar geleden. Dit wijfje werd geboren in 2016 op een watertoren in Aken. Het mannetje werd geboren in 2014 op de Sint-Romboutstoren in Mechelen en was hier vorig jaar ook aanwezig”, zegt Kristof Van Breedam. “Dankzij de vogelwerkgroep van Natuurpunt Haacht en de toelating van de kerkfabriek kregen deze valken een eigen stek.”

Binnen een zevental dagen zullen de jonge vogels rond de kerk van Haacht hun vliegkunstjes vertonen.