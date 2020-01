Jeugdbende teistert Vlaams dorp: “Ze dealen drugs, poseren met wapens, vechten met buren, en maken huisdieren af” Joris Smets

16 januari 2020

Al maandenlang zouden gewapende jongeren in bendes drugs dealen, vechten met buurtbewoners en zich schuldig maken aan dierenmishandeling.

Tildonk, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse plattelandsdorp Haacht, wordt al maandenlang geplaagd door vandalenstreken gaande van inbraken in de schoolgebouwen tot het beschadigen van grafzerken en dierenmishandeling. Een anonieme getuigenis van Marie* en Sofie*, een moeder en haar jonge tienerdochter die dicht bij de jongeren staan, schetst de situatie in Tildonk die niet meer houdbaar is. Gewapende jongeren, mogelijk met vuurwapens, zouden drugs dealen, vechten met buurtbewoners en dieren vermoorden. “Ouders durven hun kinderen niet meer op straat te laten”, zegt Marie. “Het begon met wat kleinere vandalenstreken, maar sinds de zomervakantie is het echt geëscaleerd.”

Hoe zijn jullie in contact gekomen met die jongeren?

Sofie: “Ik heb ze leren kennen via gemeenschappelijke vrienden en heb een paar maanden met hen opgetrokken. De meesten van hen gaan nu niet meer naar school. Ze hangen nog steeds rond in Tildonk op de verschillende pleintjes en in het leegstaande schoolgebouw. Het zijn twee bendes van elk 15 jongeren. Enkele van hen zijn van Tildonk zelf, de anderen van gemeenten uit de buurt.”

Je hebt een paar maanden met de jongeren in contact gestaan. Welke vandalenstreken of strafbare feiten heb je hen zien plegen?

Sofie: “Enkele van hen gebruiken alleen maar (drugs red.), sommigen maken zich schuldig aan inbraak en vernieling en anderen dealen drugs, poseren met wapens op sociale media en schieten of stampen op katten van buurtbewoners. Volgens een vriendin van mij hebben ze nu ook echte wapens. Een paar weken geleden was er bijna iemand van hen overleden. Hij had heel veel gedronken en zoveel drugs genomen dat zijn pupillen even groot waren als zijn ogen. De anderen bleven hem aanmoedigen om te blijven drinken en snuiven.”

Marie: “Ze hebben een paar maanden geleden op een nabij gelegen school ingebroken om daar alles te gaan vernielen (hier was door de inbraak voor 30.000 euro schade red.). Vorig jaar zijn hier op een ochtend zes honden overleden, waaronder twee van mij. Na onderzoek van de dierenarts bleek dat ze allemaal vergiftigd waren. Ik heb toen klacht ingediend tegen onbekenden, die jongerenbende was toen nog niet zo prominent aanwezig op straat met drugs en wapens. Maar nu heb ik heb een sterk vermoeden dat het dezelfde jongeren zijn die de kater van Maxim hebben vermoord en recent nog een andere kat mishandeld hebben. Die heeft ondertussen een ijzeren pootje.”

Hoe zijn jullie er zo zeker van dat het telkens om dezelfde jongeren gaat?

Marie: “Ze zetten alles op sociale media. Ze poseren met loodjesgeweren, echte wapens en drugs op de weegschaal die ze gaan verkopen. Ik heb al van alles gezien: weed, xtc, ketamine.. Ze vinden dat duidelijk geweldig. Ze filmen hun vechtpartijen en er was zelfs een filmpje waar een van hen op een kat schoot. Dat hebben ze vrij snel weer verwijderd. Een van hen heeft een tijdje politiebescherming gekregen, omdat hij via sociale media doodsbedreigingen had ontvangen. Maar dit is opgeheven omdat de politie bij hem thuis drugs had gevonden. Die jongeren gaan niet meer naar school, ze lopen hier hele dagen en nachten rond. Ze zitten vaak bij het leegstaande schoolgebouw waar ze recent nog dakpannen naar beneden hebben gegooid waarbij ze een graf beschadigd hebben. Zowel op school als in de straten en op pleintjes dealen ze vaak drugs, dag en nacht. Er lopen hier veel kleine kindjes rond, stel je voor dat die in aanraking komen met verloren of vergeten drugs... Ouders zijn echt bang om hun kinderen nog op straat te laten spelen.”

Hoe is Sofie uiteindelijk uit het groepje geraakt?

Marie: “Ik heb mijn dochter al vrij snel bij hen weggehaald, ze wist zelf dat het niet oké was wat daar allemaal gebeurde. Een van hen heeft haar ook regelmatig geslagen en bedreigd. Hij maakt volwassenen in de buurt uit voor het vuil van de straat en vecht met hen. Er valt niet meer te praten met hem. In het algemeen valt niet meer te praten met die jongeren.”

Sofie: “De jongen in kwestie moet je, of hij moet je niet en dan heb je een probleem. Dat hebben al vele mensen uit de buurt gemerkt ondertussen. Er rijden hier regelmatig auto’s rond, gewapende volwassenen waarmee die jongeren contact hebben. Een vriendin heeft mij verteld dat ze vorige week nog drugs hebben gekocht, voor echt veel geld.”

Wat met de ouders van de jongeren? Weten zij waar hun kinderen mee bezig zijn?

Marie: “Ja, ze weten het allemaal, maar de thuissituatie is bij veel van hen echt niet oké. De ouders staan met hun rug tegen de muur. Bij sommigen is er ook fysiek geweld in het spel, de jongeren zijn onhandelbaar en zeer agressief. Een van hen heeft zijn vader met een schaar in het been gestoken.”

Hebben jullie de politie hierover al ingelicht?

Marie: “De politie is op de hoogte en heeft alle foto’s en filmpjes die de jongeren op hun sociale media hebben gezet. Een vrouw die bij het kerkhof woont, heeft de politie al een paar keer verwittigd. Maar dan komen ze aangesneld met sirènes en zwaailichten waardoor de jongeren het natuurlijk op een lopen zetten. Maar de politie onderneemt nu wel echt actie. Gisteren nog zijn er twee van de jongeren opgepakt. Er moet hier echt een oplossing komen, niet alleen voor de buurtbewoners, maar ook de jongeren zelf moeten dringend geholpen worden.”

* Marie en Sofie zijn schuilnamen. De moeder en haar dochter zijn in het verleden al ernstig bedreigd geweest door de jongeren.

De politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen heeft ondertussen laten weten dat het onderzoek lopende is:

“In het kader van de feiten van vandalisme in Tildonk werd door het Lokaal Informatiekruispunt van de politiezone een grondige beeldvorming gedaan. Deze beeldvorming werd gekoppeld aan politionele acties en vaststellingen. Daarnaast is er intens samengewerkt tussen de interventiedienst, de wijkdienst en de lokale recherche van de Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen.Dit leverde al tal van bijzonder nuttige bewijzen op die verder moeten onderzocht worden. Vandaag gaat er in de politiezone een coördinatievergadering door om de verdere aanpak te bespreken. De processen-verbaal van de vaststellingen worden overgemaakt aan het parket teneinde verdere onderzoeksdaden te kunnen stellen.”