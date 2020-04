Jan Primusfeesten en Swing Wespelaar geannuleerd EDLL

28 april 2020

19u03 0 Haacht Zowel de organisatoren van Swing Wespelaar als de organisatoren van de Jan Primusfeesten in Haacht hebben hun evenement officieel afgelast.

Op 21 augustus zouden er opnieuw verschillende bluesbands van over heel de wereld neerstrijken in Wespelaar voor het bluesfestival Swing Wespelaar. Maar door de coronacrisis heeft de organisatie beslist om het evenement af te gelasten. “Onze prioriteit is om de gezondheid niet in gevaar te brengen. We zouden het voor onszelf ook niet kunnen verantwoorden indien het samenbrengen van zoveel mensen zou leiden tot besmetting en alle gevaar en leed van dien. Maar het doet pijn dat het festival dit jaar niet kan doorgaan”, laat de organisatie weten. Ze voegen er meteen aan toe dat ze er volgend jaar met nieuwe energie terug zullen staan.

Ook de Jan Primusfeesten in Haacht werden nu geannuleerd. “Tot onze grote spijt moeten we melden dat de Primusfeesten dit jaar officieel gecanceld worden wegens het coronavirus. We gaan met volle moed en energie aan de editie van 2021 werken", zegt organisator Eddy Jennes. De Jan Primusfeesten gingen normaal door tussen 31 juli en 2 augustus.