Jacuzzi’s, sauna, zwembad, massages, eigen bed, kappersbehandelingen en in-house dj: Zo ‘kampeer’ je in Rock Village, de meest luxueuze camping van het festival Eén nacht in de rocksuite kost je zo’n 225 euro EDLL

28 juni 2019

16u42 16 Haacht Wie het niet zo heeft voor kamperen in een tent zonder de nodige voorzieningen is bij Rock Village aan het juiste adres. Een eigen douche, een zacht bed, massagetafels en kappers die je de beste looks geven om naar de festivalweide te trekken, aan niets tekort in dit vakantiedorp.

Rock Village is het luxueuze alternatief voor hotel of camping tijdens Rock Werchter. “Alle faciliteiten zoals jacuzzi’s, sauna, zwembad, massages, kappersbehandelingen en het royaal ontbijt zijn inbegrepen in de prijs”, zegt Vanessa Van Lierde. Middageten, drank of avondsnacks zijn extra te betalen. Rock Village biedt verschillende accommodatiemogelijkheden. Voor één nacht in de basic chalet betaal je 93 euro per persoon. Het meest luxueuze verblijf is de rock suite, daar betalen bezoekers zo’n 225 euro per nacht voor.

Het is hier veel meer een vakantiegevoel. Wij boeken met onze familie altijd drie cabines naast elkaar. We begonnen 11 jaar geleden in de houten chalets en nu zitten we hier in de suites, gewoon omdat de organisatie altijd zo vernieuwend uit de hoek komt Anniek Kindts

“De rocksuite heeft een eigen douche, televisie, airco, wastafel en natuurlijk een echt bed. We willen festivalgangers de mogelijkheid geven om hier hun mini-vakantie van te maken. Het zijn vooral echte levensgenieters die hier verblijven”, aldus Vanessa. Na één blik op Rock Village is het al snel duidelijk dat er niet alleen op de festivalweide, maar ook hier stevig gefeest wordt. Een in-house-dj zorgt doorlopend voor muziek tot drie uur ‘s nachts. “We proberen als het ware een Ibiza-lounge gevoel te creëren”, aldus Vanessa.

In de ‘Me-Zone’ kunnen gasten zich volledig laten verwennen. Naast een nagel- en make-upstudio, vind je er ook verschillende kappersstoelen. De barbiers geven bezoekers de hipste looks om naar de festivalweide te trekken. Afspraken moeten wel op voorhand gemaakt worden.

In totaal biedt Rock Village 400 accommodaties voor twee, vier of zes personen. Goed voor zo’n 950 gasten. De meest luxueuze plek van Werchter is ook dit jaar weer uitverkocht. “Nadat alles volboekt was, kregen we nog aanvragen. Uiteindelijk werd er beslist om nog zes chalets bij te plaatsen”, klinkt het nog bij de organisatie. Rock Village kan rekenen op 120 crewleden.

Goede Doel: Make-A-Wish

Gasten die op het einde van hun verblijf nog geld hebben op hun betaalkaart, krijgen de mogelijkheid om dat terug te krijgen ofwel te doneren aan het goede doel Make-A-Wish.

De 51-jarige Anniek Kindts verblijft hier al 11 jaar, sinds de eerste editie van Rock Village. Samen met haar man woont ze in Brazilië, maar voor het festival en Rock Village vliegt ze jaarlijks met plezier naar ons land. “Het is hier veel meer een vakantiegevoel. Wij boeken met onze familie altijd drie cabines naast elkaar. We begonnen 11 jaar geleden in de houten chalets en nu zitten we hier in de suites, gewoon omdat de organisatie altijd zo vernieuwend uit de hoek komt”, aldus Anniek.