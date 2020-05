Interesse in een online teambuilding? Productiehuis Sylvester organiseert voortaan virtuele events EDLL

06 mei 2020

12u51 3 Haacht In tijden van corona moeten ondernemers vaak creatief uit de hoek komen. Dat bewijzen ze ook bij productiehuis Sylvester uit Haacht. De event-, TV- en videoproducers slaan de handen in elkaar en organiseren voortaan virtuele evenementen op maat.

Wil je een e-conference, livestream met interactie, een online personeelsevenement of virtuele teambuilding organiseren? Productiehuis Sylvester uit Haacht gaat zich daar voortaan op toeleggen. “Alles draait rond interactief samenkomen rondom een gedeeld verhaal. Het compleet digitaal gaan van de evenementensector is eerder een uitdaging dan een hindernis”, klinkt het bij zaakvoerder Geert Vanoverschelde.

“Videocalls- en meetings zijn ondertussen het nieuwe normaal, dus die beginnen stilaan te vervelen. Bedrijven die hun klanten of werknemers echt willen verrassen, kiezen volgens ons vandaag beter voor een bijzonder online belevingsevenement”, zegt Vanoverschelde. “Ook online kan je vanalles doen. Kijk maar naar de filmpjes van orkesten die virtueel samenspelen, artiesten die vanuit hun ‘kot’ online festivals in mekaar steken en Andrea Bocelli die moederziel alleen in de Dom van Milaan optrad op Paaszondag. Dat raakt mensen. Met Sylvester willen we zo’n ervaringen nu ook voor bedrijven op maat maken.”

Kostenefficiënt en groen

“Om één van de trendsprekers van het moment te citeren, maar ‘digitaal gaan’ met je events is ook kostenefficiënt én groen,” besluit Vanoverschelde. “Digitale events zijn nu een noodzaak, maar zijn geen doel op zich. Wij zetten onze TV-skills in om dezelfde verhalen te vertellen en dezelfde verbondenheid te bereiken als onze live events”.

Wie een virtueel evenement door Sylvester wil laten organiseren, dient daarvoor een mailtje te sturen naar virtual@sylvester.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.