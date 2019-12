Inbraak zonder buit ADPW

05 december 2019

17u51 0

In de Kleine Appelstraat in Haacht hebben dieven woensdag geprobeerd om in te breken. De dader verschafte zich ook effectief toegang tot de woning. Dat gebeurde vermoedelijk via een losstaande schuifdeur. De woning werd doorzocht en er werd heel wat wanorde achtergelaten. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.