Hof ten Dormaal strandt in finale Bart Mertens

21 augustus 2020

16u30 0 Haacht De nieuwe Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant gaat naar het aardappelbedrijf van de twee jonge zussen Annie en Vera Vanhoebroeck uit Orsmaal. Het bedrijf wint de titel na een online strijd van vier medelaureaten.

Bijzonder jammer voor brouwerij Hof ten Dormael uit Tildonk want ook zij waren in de running voor de Korte Keten Kop. Ook Grazense speculaas Vanvuchelen uit Geetbets, Prinsheerlijke Aardbeien uit Kapelle-op-den-Bos en landbouwbedrijf Van Haesendonck uit Zemst grepen net naast de titel. “Het was weer een spannende strijd!” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van Land- en Tuinbouw. “In totaal telden we bijna 3.000 unieke stemmen. Het verschil bedroeg dit jaar een paar honderd stemmen. Het verschil tussen de laureaten was deze keer wat groter in vergelijking met vorig jaar. Toen bedroeg het verschil nog geen tien stemmen.”