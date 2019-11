Hobbykok Eddy Delpire (56) tovert beste witloofgerecht op tafel Kim Aerts

19 november 2019

14u08 4 Haacht De strijd om het beste witloofrecept op tafel te brengen is maandagavond beslecht in de Engelenburcht in Tildonk. Eddy Delpire (56) uit Kampenhout kwam als beste uit de verf met zijn gerecht van Sint-Jacobsvruchten en gebakken witloof.

De wedstrijd van de gemeentes Kampenhout en Haacht, in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant, bereikte maandagavond een kookpunt in de keuken van de Engelenburcht. Op drie kwartier tijd moesten de vier laureaten hun gerecht op het bord van de jury toveren. De jury werd voorgezeten door Rik Dumon, van het gelijknamige restaurant in Wakkerzeel. Hij werd geassisteerd door radio-dj Sven Ornelis, tv-figuur Rob Vanoudenhoven, groentekok bij uitstek Frank Fol en Geert Verdonck van ROB-tv. Zij geraakten het eens dat hobbykok Eddy Delpire witloof het beste tot zijn recht liet komen in het gerecht met Sint-Jacobsvruchten en shiitake in witte wijnsaus. De jury gaf punten op smaak, presentatie, originaliteit, bereidingswijze, prijs en bereidingstijd.

Twee topgerechten

“Het waren twee topgerechten die van begin tot einde klopten. Ze waren mooi gepresenteerd, zeer goed op smaak en witloof speelde echt de hoofdrol in beide gerechten. De jury was niet unaniem, maar er is wel een winnaar uitgekomen. Het bordje van Eddy klopte langs alle kanten”, sprak Sven Ornelis bij de bekendmaking. “Het moeilijkste was om het witloof gaar te krijgen op 45 minuten. Dat was secondewerk, maar ik denk dat ze het qua smaak wel konden appreciëren. Ik ben een fier man. Koken is een kunst en ik heb altijd afgesproken met mijn vrouw om tweemaal per jaar naar een sterrenzaak te gaan. Maar voor mij blijft het een hobby. Met Kerstmis kook ik voor 14 familieleden en voor mij is dat het summum. Ik eet en drink gewoon graag”, aldus de winnaar. Eddy ging naar huis met de hoofdprijs van 600 euro, een gastronomisch diner voor 8 personen en hij mag een avond dienen als hulpkok bij restaurant Dumon.

De oudste van bende, de 83-jarige Gustin uit Haacht, werd verdienstelijk tweede met zijn parelhoen en witloof. De op papier simpelste gerechten werden respectievelijk derde en vierde. De 43-jarige Bjorn Pardon uit Kampenhout kaapte de voorlaatste plaats weg met zijn witloofburger. Miss Witloof moest het stellen met de laatste plaats. Glenda Kempenaerts (40) uit Kampenhout serveerde witloof met balletjes. “Het bijzonderste is dat witloof centraal staat”, reageerde ze sportief. Het winnende gerecht van Eddy zal binnenkort op de kaart verschijnen in de plaatselijke horeca.