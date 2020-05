Hoacht Schlagert meteen jaartje uitgesteld Kim Aerts

14u47 4 Haacht De organisatie van schlagerfestival Hoacht Schlagert heeft de knoop doorgehakt. De editie van 12 september dit jaar wordt geannuleerd door de heersende coronacrisis. “We blijven in onzekerheid leven”, zegt de organisatie.

“Gezien niemand ons kan vertellen wanneer het virus van onze aardbol verdwijnt en zolang er geen medicijn is, blijven we in onzekerheid leven. Onze voorbereidingen voor Hoacht Schlagert waren al goed gevorderd toen het virus de kop op stak. Dit weekend hebben we via de digitale weg een bestuursvergadering gehouden om te bepalen hoe het verder moet verlopen”, reageert men.

Volgens de organisatie was het niet meer haalbaar om de sponsoring volledig rond te krijgen en kon er deze zomer ook geen reclame gemaakt worden op andere evenementen. “We moeten toch een 1.500 tickets verkopen om uit de kosten te geraken. Gaan de mensen wel komen en zijn er voldoende vrijwilligers om te helpen die zich in de massa willen begeven”, is de hoofdbekommernis van de organisatie. Omdat er te veel vraagtekens zijn, wordt de editie meteen uitgesteld naar 11 september volgend jaar. “Indien er op 12 september toch gefeest mag of kan worden, zullen wij een super ambiancefeestje verzorgen in Den Box in Wespelaar”, belooft de organisatie wel.