Help gemeente Will Tura-tentoonstelling op poten te zetten Kim Aerts

30 oktober 2019

16u05 0 Haacht De gemeente Haacht doet een oproep naar zijn inwoners om zoveel mogelijk memorabilia, foto’s en dergelijke van Will Tura te verzamelen. Die moeten de tentoonstelling overde zanger in januari en februari helpen vormgeven.

Van 27 januari tot 28 februari 2020 is het Will Tura-maand in GC Den Breughel. Een hele maand loopt er een tentoonstelling met foto’s en memorabilia die doen denken aan de hoogdagen van Will Tura. Om er een geslaagde tentoonstelling van te maken, heeft de gemeente hulp van de inwoners nodig. “Heb je zelf nog oude foto’s, platen, kaartjes of andere aandenkens van optredens in de streek, en wil je die graag tijdelijk een mooi plekje geven in de collectie, contacteer dan het team Cultuur via cultuur@haacht.be of 016/269.431. Twijfel je of je verzameling in aanmerking komt? Laat het gerust weten, het moet een tentoonstelling van de meest uiteenlopende stukken worden”, zegt Ruth Hamels van het team Cultuur.

Streekgenoot

Will Tura is niet alleen de Keizer van het Vlaamse lied, maar ook een streekgenoot. Zo woonde hij enkele jaren in Kampenhout en Steenokkerzeel. Hij trad maar liefst 47 keer op tijdens de Parkfeesten in Relst. Toch was het niet alleen bij onze Kampenhoutse buren dat Will Tura een graag geziene gast was. “In het Breughels Gasthof, de bekende Haachtse danszaal die in de jaren zestig en zeventig duizenden danslustigen aantrok, stonden heel wat vedetten op het podium. Will Tura was één van hen. Het Breughels Gasthof werd intussen afgebroken en in de plaats verscheen een nieuw complex dat de gemeentelijke diensten en een cultuurzaal herbergt. In 2020 is het 30 jaar geleden dat Turalura uitkwam, het album waarop bekende rockers (van Soulsister tot Noordkaap en van Raymond Van Het Groenewoud tot Dani Klein) een eerbetoon brachten aan Will Tura. Hoog tijd dus om nog eens de geschiedenis van ‘den ouden Breughel’ en omstreken in te duiken”, aldus Hamels.

Film

Naast de tentoonstelling organiseert gemeente Haacht een film en optredens tijdens de Will Tura-maand. Op woensdag 29 januari 2020 is er de vertoning van ‘Hoop doet leven’, de film van Dominique Deruddere uit 2018 die het levensverhaal van Will Tura vertelt. Een ‘trip down memory lane’ vol archiefbeelden met uitleg door Jan Decleir, die voor de gelegenheid in de huid kruipt van de zanger. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020 brengen ‘De Jongens’ van So What? Productions hun eigen eerbetoon aan Will Tura, met twee concerten waarin zijn grootste hits aan elkaar worden gezongen.