Hele binnenring van centrum Haacht wordt één grote zone 30 Kim Aerts

15 juli 2020

15u55 2 Haacht Tot op heden was er een zone 30 in de dorpskern, verbonden met de schoolomgeving De Puzzel, er was een zone 30 aan de gemeentelijke basisschool aan de Verhaegenlaan en een dynamische zone 30 in de Stationsstraat aan Don Bosco en in de Jennekensstraat. Deze zones worden vanaf 1 augustus verbonden en uitgebreid tot het hele centrum van Haacht en de Vogelwijk voor alle weggebruikers. De concrete gevolgen van deze aanpassing leest u hieronder.

Deze grote zone 30 betreft enerzijds de gehele centrumzone binnen de ringweg Lombaardenlaan-Kloosterstraat-Wespelaarsesteenweg-Jennekensstraat-Zoellaan en anderzijds de volledige Vogelwijk, verbonden door de schoolomgeving van De Puzzel aan de rotonde van de Werchtersesteenweg. Het deel Stationsstraat vanaf de rotonde tot aan Don Bosco blijft buiten de zone 30. Op dit rechte stuk, zonder zijstraten en nog niet aan de schoolomgeving zelf, is het wegbeeld immers nog niet aangepast aan dat van een woonstraat. De dynamische zone 30 in de Jennekensstraat ter hoogte van Steenakker verdwijnt. Deze bestond wegens de fietsoversteek, maar er steken evenzeer fietsers de ring over aan bijvoorbeeld Schorisgat. Het is aangewezen om deze oversteken infrastructureel te beveiligen.

Veilig

Met zones 30 in de dorpskernen wil het gemeentebestuur inzetten op duurzaamheid en (verkeers)veiligheid. Eind 2018 en eind 2019 werden in respectievelijk Wespelaar en Tildonk de dynamische zones 30 al omgevormd tot permanente zones. Afgelopen juni werd de zone 30 in Wakkerzeel uitgebreid. Nu wordt dus ook Haacht centrum aan dat rijtje toegevoegd. De nieuwe zone in centrum Haacht brengt bovendien meer duidelijkheid voor de weggebruikers: in de hele centrumzone binnen de ring staat wonen, leven en winkelen voorop, en kom je als automobilist in principe enkel als bestemmingsverkeer en pas je je snelheid dus ook aan de omgeving aan.

Gemengd verkeer

In een zone 30 wordt het principe gehanteerd van gemengd verkeer: automobilisten en fietsers delen dezelfde rijbaan. Waar dit nog niet het geval is in het centrum op bijvoorbeeld de Rijmenamsesteenweg tussen Stationsstraat en Zoellaan, wordt dit op termijn aangepast.

Op de hele ring daarentegen, waar doorgaand verkeer op z’n plaats is, is er een fietspad aanwezig. Aan de voorrangsregelingen is niets gewijzigd: in de hele zone 30 geldt voorrang van rechts. De ringweg is een voorrangsweg, behalve in de zone 30 ter hoogte van de Kloosterstraat en de Merelstraat.