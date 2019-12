Heel wat bestuurders te snel tijdens controle ADPW

20 december 2019

Het verkeersteam van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) hield donderdag snelheids- en alcoholcontroles op een drietal locaties binnen de politiezone. In de Bieststraat in Hever/Schiplaken werden dertien inbreuken vastgesteld op 728 voertuigen. In de Oude Dijkstraat in Keerbergen gaat het om 51 inbreuken op 220 voertuigen, terwijl het in de Zoellaan in Haacht om 24 inbreuken op 281 voertuigen gaat.

“Het resultaat in de Oude Dijkstraat was eens te meer bedroevend. Niet alleen wat het aantal inbreuken betreft, maar tevens omdat in deze zone 50 er twee bestuurders geflitst werden aan snelheden van liefst 124 en 108 kilometer per uur. Hetgeen we wel misdadig kunnen noemen. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een termijn van 15 dagen”, zegt Paul Belmans van de politiezone BHK.

In totaal werden ook 120 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. “Naast een alarmmelding bleken allen negatief, wat een mooi resultaat is. Er werden nog een vijftal andere pv’s opgesteld waarbij het opmerkelijkst een bestuurder was die niet voldeed aan de voorwaarden op z’n rijbewijs. Zijn voertuig werd ter plaatse geïmmobiliseerd en dit zolang het parket terug beslist tot de vrijgave ervan. Onze politiezone zal deze en de komende maand januari blijven inzetten op de BOB-controles, al dan niet gepaard gaande met snelheidscontroles”, aldus Belmans.