Handelaarsvereniging BeHaacht kiest nieuw bestuur Kim Aerts

08 augustus 2020

18u53 0 Haacht Handelaarsvereniging BeHaacht heeft na drie jaar een nieuw bestuur. Voorzitter is Dimitri Croons van Nondejeu.

Hij wordt geflankeerd door ondervoorzitter Tine De Paepe (Trovato), secretariaatsmedewerker Marleen Van Hees (gemeente Haacht) en penningmeester Anja Serry (Passo-per-passo). De andere bestuursleden zijn Mieke Hamels (In De Met), Nancy Storms (Bizou), Lenny Van de Velde (Zus&Zus) en Yet Verbeeck (Yet Mode). De afscheidnemende bestuursleden zijn Yvette Piot (Optiek-Juwelen Bogaerts), Sofie Van Goethem (Sofie’s Store) en Koen Segers (Leonidas-Kadotheek). Het voornaamste doel van BeHaacht is om alle lokale handelaars in Haacht centrum te promoten. Elke drie jaar wordt het bestuur vernieuwd. “Vanuit de gemeente alvast een hartelijk woord van dank aan de bestuursleden die afscheid namen en veel succes aan de nieuwe bestuursploeg. Ik kijk als schepen uit naar een verderzetting van de constructieve samenwerking en een vruchtbare en succesvolle samenwerking om Haacht als winkelcentrum top-of-mind te maken in de ruime regio”, zegt bevoegd schepen Nico Bogaerts.