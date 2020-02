Haachtse Loop schenkt 1.086 euro aan vzw Pagadderke KAR

18 februari 2020

16u10 0 Haacht De organisatoren van de Haachtse Loop hebben de winst van hun editie van vorig jaar geschonken aan vzw Pagadderke. Vzw Pagadderke is in heel Vlaanderen actief en organiseert ontspannende activiteiten voor kinderen uit kansarme gezinnen. Ze krijgen een cheque van 1.086 euro.

De Haachtse Loop was vorig jaar aan zijn dertiende editie toe. Omdat het evenement ontstaan is vanuit jeugdbeweging Joac, schenken de organisatoren, die de Loop tegenwoordig organiseren onder de vlag van KWB Haacht Centrum, de winst ieder jaar aan een goed doel dat werkt rond kinderen en jongeren. In 2019 viel de keuze op vzw Pagadderke. De vzw is actief in heel Vlaanderen, maar voorzitter Arno De Cat heeft zijn roots in Haacht.

“Pagadderke VZW is al sinds 1996 een vrijwilligersorganisatie die een plezierige en zorgeloze tijd wil bieden aan kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar die opgroeien in een kansarme omgeving”, vertelt Arno. “Onze belangrijkste activiteit is het zomerkamp. Daarnaast organiseren we doorheen het jaar verschillende dagactiviteiten zoals een daguitstap naar zee of een Sinterklaas-activiteit. Gezien ons publiek zijn onze activiteiten zeer goedkoop of gratis. We slagen erin om alles te betalen dankzij sponsors, giften en de inzet van vrijwilligers”, zegt De Cat. “We zijn blij dat we met onze Haachtse Loop een mooi initiatief als vzw Pagadderke kunnen steunen. Gezien ons verleden in het jeugdwerk vinden we het van onschatbare waarden dat alle kinderen, zeker zij die opgroeien in een moeilijke omgeving, kunnen genieten van ontspannende activiteiten onder leeftijdsgenoten.”