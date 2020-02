Haacht zet 4 vrijwilligers in de kijker tijdens ‘De week van de Vrijwilliger’ EDLL

28 februari 2020

12u45 0 Haacht Van 29 februari tot 8 maart vindt in Vlaanderen de Week van de Vrijwilliger plaats. Ook de gemeente en OCMW Haacht kunnen op veel vrijwilligers rekenen en willen die gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zetten ze vier onmisbare vrijwilligers in de kijker.

De gemeente, OCMW en HaBoBIB kunnen samen op meer dan vijftig vrijwilligers rekenen. Omdat hun inzet van onschatbare waarde is, zetten ze vier onmisbare vrijwilligers in de bloemetjes.

Nizar (34) is vrijwilliger bij het lokaal opvanginitiatief

Zes jaar geleden kwam Nizar naar België. Hij is verzoeker om internationale bescherming en steekt de handen uit de mouwen als vrijwilliger bij het lokaal opvanginitiatief (LOI). Op korte tijd leerde hij een aardig woordje Nederlands. Het OCMW kan steeds op hem rekenen om te tolken in andere gesprekken. “Ik startte met vrijwilligerswerk om anderen te helpen en wil me inzetten voor deze samenleving. Daarnaast koester ik sociaal contact en is het een prima manier om Nederlands te oefenen”, vertelt de enthousiaste vrijwilliger. Nizar gaat met verzoekers naar het ziekenhuis, naar de winkel of het OCMW en maakt ze wegwijs in hun nieuwe woonplaats. “Ik toon hen hoe ze de bus moeten nemen, waar ze naar de winkel kunnen gaan en hoe ze zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren”, zegt Nizar.

Angèle (80) werkt als vrijwilligster in de foyer van GC Den Breughel

Angèle is met haar tachtig lentes nog een heel actieve dame. Ze werkt vaak in GC Den Breughel als vrijwilligster in de foyer. “In 2013 heb ik geijverd voor dansnamiddagen voor senioren in Haacht. Ik was ervan overtuigd dat het concept zou aanslaan en had gelijk: de dansnamiddagen zijn zeer succesvol. En zo ben ik ook vrijwilliger geworden bij GC Den Breughel. Na een film of voorstelling sta ik, samen met een medewerker van het Lokaal zorgbestuur Haacht, achter de toog. Het leuke is dat er vaak tijd is om een babbeltje te slaan met de bezoekers. Als vrijwilliger mag ik ook naar de voorstelling gaan kijken”, vertelt Angèle.

Ilse (54) is vrijwilliger in HaBoBIB

Elke week staat Ilse twee halve dagen paraat in HaBoBIB. Haar taken zijn heel gevarieerd. “Ik krijg heel veel respect van alle collega’s in de bib, zowel van de vaste medewerkers als van de vrijwilligers. Er hangt een heel gezellige sfeer. Vrijwilligers worden hier goed in de watten gelegd. Ik werk het vaakst samen met Denise en zou haar echt niet meer kunnen missen. Ze is een beetje mijn coach. Het sociaal contact is heel belangrijk voor mij. Ik babbel met iedereen, we kennen elkaar allemaal goed”, aldus Ilse.

Brigitte (61) werkt als vrijwilliger in het OCMW

Eén keer per maand bemant Brigitte het winkeltje van het OCMW. Cliënten kunnen er terecht voor voedsel, kleren of andere spullen. “Ongeveer 75 gezinnen uit Haacht kunnen in het winkeltje terecht. Mijn collega-vrijwilligers en ik zorgen ervoor dat alles netjes gesorteerd wordt. We stallen alles uit en bemannen het winkeltje tijdens de openingsuren. In het winkeltje van het OCMW geef ik advies en sta ik echt te verkopen, maar dan gratis. Dat geeft me een heel fijn gevoel. Vrijwilligerswerk geeft mijn leven kleur. Vluchtelingen moeten vaak van nul herbeginnen. Zij hebben onze hulp nodig en geven ons er veel vriendschap voor in ruil. Ik ga elke keer met veel plezier”, aldus Brigitte.