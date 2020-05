Haacht vraagt hulp van inwoners voor nieuw mobiliteitsplan EDLL

11u53 0 Haacht Haacht gaat haar gemeentelijk mobiliteitsplan vernieuwen. Daarom mogen alle inwoners mobiliteit- en verkeersknelpunten aangeven, die zij graag zien veranderen in de gemeente.

Begin maart heeft het gemeentebestuur van Haacht een proces opgestart voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De opmaak van het vorige mobiliteitsplan dateert van 1999, met een update in 2011. Intussen is er veel veranderd in Haacht en is het plan aan een actualisatie toe. Er zijn meer inwoners, meer woningen en meer activiteiten. Volgens de gemeenten zijn er in de toekomst een aantal uitdagingen waarop een antwoord moet geformuleerd worden: het openbaar vervoer en deelmobiliteit in de vervoerregio Leuven, de toenemende druk van het (vracht)verkeer door de dorpskernen van de gemeente, de verkeersleefbaarheid van de verschillende centra, veilige fiets- en wandelroutes en veilige schoolomgevingen.

Inwoners van de gemeente krijgen de kans om bij te dragen aan dat nieuwe mobiliteitsplan. In een eerste fase kunnen inwoners, maar ook niet-inwoners, tot drie concrete knelpunten met betrekking tot verkeer en mobiliteit opgeven via het participatieplatform hecht.haacht.be. In de twee andere fases worden participatiemomenten georganiseerd in het dienstencentrum Den Breughel. De afwerking van het mobiliteitsplan is voorzien voor begin 2021.