Haacht klungelt met bezwaarschrift tegen winkelcomplex Kampenhout: beroep onontvankelijk Kim Aerts

16 augustus 2019

13u58 3 Haacht Het bezwaarschrift van de gemeente Haacht tegen de komst van het winkelcomplex op de veilingsite aan Kampenhout-Sas is een maat voor niets geweest. De advocaat, aangesteld door de gemeente, vergat het ‘rolgeld’ te betalen waardoor het beroep nu onontvankelijk is verklaard.

Om een bezwaarschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwisting hard te maken, moet er rolgeld betaald worden. Een standaardprocedure. Maar Konstantijn Roelandt, advocaat gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw en overheidsopdrachten, die aangesteld werd door de gemeente Haacht vergat dat rolgeld tijdig te betalen. “Tot onze grote frustratie heeft hij dat niet gedaan”, bevestigt Nico Bogaerts (Open Vld), schepen van Lokale Economie. “We zijn daar zeer misnoegd over. Gelukkig loopt er nog een gelijkaardige procedure door onder andere Unizo. We bekijken nu of we ons niet bij hen kunnen aansluiten, want de bezwaren die zij hebben zijn quasi dezelfde. Die argumenten hebben we in het verleden ook al met elkaar gedeeld. Het neemt niet weg dat dat van ons niet goed is verlopen. Als het van mij afhangt, zullen we met die advocaat niet meer in zee gaan”, zegt Bogaerts.

Te kort door de bocht

“Allemaal heel erg kort door de bocht”, vindt oppositiegemeenteraadslid Frank Vannetelbosch (N-VA). “Als je de uitspraak leest, dan is het schepencollege juridisch en politiek verantwoordelijk. Als je de redenering doortrekt dat de advocaat verantwoordelijk is, dan is het precies of het schepencollege onschendbaar is. Dit is geklungel en geen voorbeeld van goed bestuur. Het is betreurenswaardig dat we nu ons karretje moeten aanhangen bij iemand anders. De coalitie in Kampenhout is sterke voorstander van het winkelcomplex en er zijn toch redelijk sterke banden met Haacht”, beweert Vannetelbosch. “Wat de bezwaren betreft, wilden wij verder gaan dan alleen het mobiliteitsaspect. Wij zien het winkelcomplex als een bedreiging voor onze Haachtse economie en handelskern, die wij liever versterkt zien. Dat is in die bezwaren nooit tot uiting gekomen.”

Naast de gemeente Haacht en Unizo dienden ook de gemeente Boortmeerbeek en de Stad Leuven een officieel bezwaarschrift in, net als de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. Projectontwikkelaar MG Real Estate uit Gent wil op de plaats van de oude witloofveiling in Kampenhout een ‘retailcluster’ bouwen, met plaats voor een 17-tal baanwinkels, goed voor 21.000 vierkante meter oppervlakte. Terwijl iedereen vreest voor een grote verkeersknoop hebben de plannen altijd de steun gekregen van het Kampenhouts gemeentebestuur.