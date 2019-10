Haacht gaat straatverlichting ‘s nachts dimmen waar het kan: tegen 2028 moet lichtplan rond zijn Kim Aerts

17 oktober 2019

18u37 5 Haacht De gemeente Haacht wil de komende acht jaar haar elektriciteitsverbruik met een vierde verminderen. Bijna de helft van de verlichting wordt daarom vervangen door ultrazuinige led-lampen. In een eerst fase wordt de verlichting gedimd of zelfs helemaal verwijderd in 35 straten.

Tegen 2028 moet alle verlichting in Haacht zijn aangepast. Dat betekent dat de openbare verlichting voorzien wordt door led-lampen, verlichtingspalen verder uit elkaar worden geplaatst, de verlichting wordt gedimd ofwel helemaal verdwijnt. Die aanpassingen zijn ondertussen twee jaar aan de gang. De gemeente tekende in 2017 een overeenkomst met de netbeheerder. De inspanningen worden in de komende jaren voortgezet door netbedrijf Fluvius.

“Het is een 10-jarenplan waarvan elk jaar een percentage wordt uitgevoerd. Concreet betekent dit dat er bij nieuwe verlichting in plaats van om de vijftig meter om de 100 meter een paal wordt gezet”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). “Maar ook in enkele straten zonder bewoning zal de verlichting verdwijnen, al zal dat eerder beperkt blijven. Het is absurd om daar energie te verspillen. De verkeerssignalisatie wordt er wel aangepast met fluorescerende verf. De led-lampen laten ons ook toe om de verlichting tussen middernacht en 4 uur ’s ochtends te dimmen. Daarnaast opteren we voor ‘punctuele verlichting’, bijvoorbeeld op kruispunten, gevaarlijke bochten en specifieke veiligheidssituaties die extra aandacht vragen”, legt de burgemeester uit. Ongeveer 41 procent van de 3.115 lichtpunten wordt vervangen door ultrazuinige led-lampen. In eerste instantie wordt de verlichting gedimd of weggehaald in 35 straten. Het gaat om Beverdijk, Bosweg, Damweg, Dennenweg, Dreef, Heideveld, Langerheide, Binnenbeekweg, Merelstraat, Spreeuwestraat, Leeuweriksstraat, Lijsterstraat, Broekstraat, Eksterstraat, Gerzevien, Kleine Appelstraat, Grote Appelstraat, Krekelberg, Mierenberg, Beethovenweg, Hansbrugweg, Walemhoefweg, Keerbergenbroek, Heesterveld, Hoekweg, Veeweideweg, Vijverweg, Sint-Adriaanveld, Sint-Adriaanstraat (stuk tussen Rijmenamsesteenweg en Eikestraat), Melkerijweg, Wilde Heide, Kapellemansdijk, Keerbergsesteenweg, Kloosterstraat, Erwteveld.

Energieverbruik terugdringen

Zo hoopt de gemeente haar energieverbruik fors terug te brengen. Zo zal het jaarlijkse verbruik van de verlichting dalen van 1.091.361 kWh in 2018 naar 253.185 kWh in 2028, meer dan vier keer minder op tien jaar tijd. Daardoor daalt ook de CO2-uitstoot van 19 naar 14 ton per jaar. De openbare verlichting wordt niet in een keer aangepast. Er is een geleidelijke invoering voorzien bij de (her)aanleg van straten en het vernieuwen van verouderde verlichtingspalen. Zo zullen er in de vernieuwde Hoge Scharent maar om de honderd meter verlichtingspunten komen. Er wordt rekening gehouden met gevaarlijke punten zoals bochten en de versmalling van de brug. “Ook op de Wijgmaalsesteenweg, het stuk tussen de Werchtersesteenweg en de Brugstraat, wordt het licht in de toekomst gedoofd. Het is daar wachten op het nieuw gescheiden fietspad dat gepland is voor 2021”, besluit Swiggers.